Da pochi minuti a un' ora | tempo solo per un velo di correttore o di una beauty routine con maschere & co? In ogni caso | ecco come procedere

Leggi su iodonna

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Chi ha, non perda, soprattutto a Natale, quando isono contati: per prepararsi alle feste natalizie, si può far ricorso a trattamenti viso express che in una manciata difanno splendere la pelle, e poi un trucco più o meno fast, a seconda delle capacità. Make up viso con strass e perle: per brillare la sera X ...