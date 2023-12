Da David Bowie a Freddie Mercury | non solo sesso e droga | ecco cosa mangiano le rockstar

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Di chesi nutre un rocker? Se proviamo ad immaginare la sua giornata – tipo, ce lo figuriamo intento a bere e consumarsi in eccessi di ogni tipo, non certo compostamente seduto a tavola a gustare specialità gastronomiche, né, tanto meno, intento a cucinare piatti sani ed elaborati. Diciamolo: per noi la triade-rock and roll è ancora uno stereotipo duro a morire. E invece, con “Spaghetti. Lea tavola: dagli AC/DC a Zucchero” (Oligo, 106 pp. , 13 euro), Luca Fassina, giornalista musicale di lungo corso, racconta le abitudini alimentari delle stelle del rock, corredando i capitoli con le ricette da loro predilette. E le sorprese non mancano. Spaghetti (rigorosamente pronunciato all'americana, con la “è” aperta e una sola “t”), spiega Fassina, è anche una allusione a “The Spaghetti Incident”, ...