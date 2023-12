Da Cobolli a Nardi | passando per Darderi e Zeppieri | i Next Gen sulle orme di Arnaldi per un 2024 da protagonisti

Leggi su sportface

(Di lunedì 25 dicembre 2023) L’Italtennis ha chiuso un 2023 magico, e se Jannik Sinner con la sua attuale quarta posizione mondiale rappresenta la punta di diamante, dietro di lui è tutto il movimento che continua a fare passi in avanti. Lo dimostrano il successo in Davis Cup e la finale raggiunta poche settimane prima dalle ragazze in Billie Jean King Cup, ma anche i tanti risultati a livello invididuale arrivati nel corso dell’annata solare che volge al termine. Così, ci si presenta al via della stagionecon 5 uomini e altrettante donne tra i primi 100, ma con Flavio, Fabio Fognini e Sara Errani davvero a pochi punti e posizioni dal far crescere quel numero. E l’obiettivo, già nella fase iniziale del nuovo calendario, sarà quello di incrementare il più possibile la presenza di nostri rappresentanti in quello che può essere considerato il crocevia per molti, ovvero ...