Cuore d’oro della polizia di Nettuno | donati regali ai bimbi ricoverati al Goretti

(Di lunedì 25 dicembre 2023), 25 dicembre 2023 – Gli Allievi del 17° Corso di formazione per Vice Ispettori e del 6° Corso per Vice Ispettori-Tecnici, in atto presso l’Istituto per Ispettori di, si sono resi promotori di una iniziativa solidale finalizzata all’acquisto di giochi e giocattoli per i bambiniin ospedale. Una rappresentanza dei futuri giovani ispettori accompagnata dal Vice Direttore dell’Istituto Primo Dirigente dr Massimo Passariello e dal Direttore Tecnico Superiore dr.ssa Serena Lauretti, si è recata a Latina, presso il Reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Civile “‘S. Maria”, dove è stata accolta dal Primario, professor Riccardo Lubrano, e dal suo staff.Gli allievi oltre ai, ai piccoli, hanno donato anche una console con giochi e ...