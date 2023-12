Crudelia | tutto quello che c’è da sapere sul film

Su Rai 2, il 25 ci sono anchecon Emma Stone e il 26 il Christmas show Da Natale a Santo ... Inoltre, peril mese, fino al 31 è stato creato appositamente per le feste il canale Sky ...... anche il giorno di Natale è caratterizzato da film di Natale (e non solo) trasmessiil ...Alle 21.10 su Rai 2 va invece in onda uno dei tanti live action di casa Disney di cui non sempre ...Inghilterra, anni ’60. Estella Miller è una bambina molto creativa con uno spiccato talento per la moda, ma anche una vena crudele che si manifesta fin dalla tenera età. Questo tratto e i suoi ...Natale 2023, cosa vedere in tv Ecco la guida dei programmi che vanno in onda stasera in tv (lunedì 25 dicembre 2023), i film la fanno da padroni. Ecco tra cosa scegliere quindi tra ...