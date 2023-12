Crudelia | film su Rai2 | trama | attori e cast

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Questa sera, lunedì 25 dicembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su, va in onda in prima tv il, una versione punk de La carica dei 101. Vediamo insiemeper decidere se vale la pena vederlo.è undel 2021 diretto da Craig Gillespie e interpretato da Emma Stone, Emma Thompson, Mark Strong e Paul Walter Hauser. Ilè un prequel della pellicola del 1961 La carica dei cento e uno, ed è incentrato sulla storia di Estella Miller, la futura Cruella de Vil (in Italia storicamente tradottaDe Mon, giocando su Evil=Demon). Lasi svolge nella Londra degli anni ’70, dove Estella è una ...

Il Signore degli Anelli - Le Due Torri: Il trailer italiano deldi Peter Jackson(Commedia) in onda alle 21.10 su Rai 2 , undi Craig Gillespie, con Emma Stone, Mark Strong, Emma ...... il 25 ci sono anchecon Emma Stone e il 26 il Christmas show Da Natale a Santo Stefano condotto da Stefano De Martino. Su Rai 3 in prima serata alla vigilia di Natale in prima serata...Scopriamo cosa prevede la programmazione di lunedì 25 dicembre. Ecco i 5 film da vedere stasera in tv che abbiamo selezionato per voi, sempre in prima o seconda serata, divisi tra tv in chiaro e a ...Stasera in TV, Lunedì 25 Dicembre: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi, Giorno di Natale 2023, con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i princi ...