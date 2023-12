Cosenza-Como | Serie B | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 25 dicembre 2023)è una partita della diciannovesima giornata diB e si gioca martedì alle 15:00:, tv e. Ildi Cesc Fabregas sabato scorso ha evitato in extremis quella che sarebbe stata la seconda sconfitta consecutiva dopo lo scivolone di Brescia. Un rigore trasformato da Simone Verdi ha riacciuffato all’ultimo respiro il Palermo, una diretta concorrente per la promozione che in riva al lago si era portata per ben tre volte in vantaggio. Cutrone – IlVeggente.it (Lapresse)Si è conclusa con un pirotecnico 3-3 la sfida con i rosanero, con i lariani che hanno sciupato una gigantesca occasione. E cioè quella di raggiungere al secondo posto il Venezia, fermato in casa dal Lecco. Invece il ...