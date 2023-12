Cosenza-Como martedì 26 dicembre 2023 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Esordisce con uno stentato pareggio Roberts sulla panchina del, chiamato per prendere il posto di un Fabregas che deve ancora prendere il patentino di allenatore e che dovrà attendere il corso per poter tornare a sedere sulla panchina dei lariani. Intanto è in programma la trasferta sul campo deldi Caserta, reduce dal buon punto ottenuto sul campo del Bari. InfoBetting: Scommesse Sportive e