Cosa fare a Roma a Natale e Santo Stefano | eventi 25 e 26 dicembre 2023

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Se per le feste siete rimasti in città ma non sapete, sappiate cheoffre tantissime occasioni per vivere il 25 e 26all’insegna delle festività. In questo articolo vi illustreremo tutti glia cui è possibile partecipare nel giorno di. Tanto per iniziare, anche in questa due giornate di festa i luoghi della cultura resteranno aperti in modo tale da permettere a cittadini e turisti di assaporare le bellezze e la storia della Capitale.in tv,vedere (ilcorrieredellacitta.com) I mercatini dia piazza Navona e nel I Municipio Un appuntamento imperdibile sottosono i tradizionali mercatini di piazza Navona, che ...