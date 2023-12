Cortina e il felice culto della mondanità

Leggi su panorama

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Fashion week e boutique come nelle grandi «city», Briatore che riapre i battenti del ristorante per vip El Camineto, rifugi tematizzati con i marchimoda e Jerry Calà che fa rivivere l’atmosfera «Vacanze di Natale». Ecco perché la Perla delle Dolomiti è sempre al vertice. La perla delle Dolomiti, la regina delle nevi, e soprattutto la futura capitale delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026. Mancano due anni all’appuntamento coi Giochi più glamour nell’arco alpino, ma ad’Ampezzo la macchina dei preparativi sta marciando a pieno regime. Ecco perché vale la pena di immergersi già adesso nell’atmosfera incantatacelebre stazione sciistica che, dopo essere stata sede nel 1956 dei primi Winter Games trasmessi in diretta televisiva in Italia e, nel 1981, set d’eccezione per Solo per i tuoi occhi, dodicesimo ...