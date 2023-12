Controlli intensificati | 50enne denunciato per esplosioni pericoli

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiA seguito di una determinazione assunta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, presieduta dal Sig. Prefetto dr.ssa Spena, sono stati predisposti, dalla Questura di Avellino e provincia, servizi straordinari di controllo del territorio durante le festività natalizie del 2023. Questi sono finalizzati al contrasto dei reati in genere, concentrandosi principalmente sul monitoraggio delle zone del centro cittadino frequentate dai giovani esposti al rischio di assembramento, notoriamente interessate dalla cosiddetta “Movida”. I servizi, pianificati dal 21 al 24 dicembre 2023, sono stati effettuati non solo dal personale della Questura e della Sezione della Polizia Stradale ma anche dai militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Numerosisono stati eseguiti presso le attività di commercio di ...