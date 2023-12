Conte Milan | i rossoneri ci pensano | è il sogno per l’estate per la panchina

Ricordiamo ildi Pioli in semifinale (eliminato proprio dall'Inter) dopo aver estromesso il Napoli futuro campione d'Italia ai quarti (e il Tottenham di Antonioagli ottavi). La Roma di ...... Romelu Lukaku come nuovo attaccante dei rossoneri."SONDAGGIO https://t.co/VdiktdtZ9x" Con #Pioli sempre più in bilico, prende forza l'ipotesi #per il #: quale dovrebbe essere il primo ...Antonio Conte (LaPresse) – Calciomercato.it Calciomercato.it ha chiesto ai suoi con il solito sondaggio giornaliero quale rinforzo servirebbe al Milan in estate per puntellare la rosa. Non solo ...Criscitiello fa il suo nome: «Non c’è altra soluzione che lui sulla panchina del Milan». La sua analisi sui rossoneri Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello ha parlato così ...