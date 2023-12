Consigli della psicologa per riconnettersi con sé stessi e con gli altri a Natale

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 25 dicembre 2023)è alle porte! È tempo di luci scintillanti, regali e tavole imbandite, ma anche e soprattutto, di risate, ricordi condivisi e abbracci affettuosi. Questo è, infatti, il momento dell’anno che tanti di noi aspettano per ricongiungersi con i propri cari e celebrare i legami familiari., tempo di ‘ritorno a casa’. “Il, per molti di noi, è intrinsecamente legato al concetto di ‘ritorno a casa’. È un momento in cui il desiderio di tornare alle proprie radici e ricongiungersi con le persone care può farsi sentire più forte che inperiodi dell’anno. Da un lato, c’è chi si sposta fisicamente per tornare al proprio luogo di origine, si pensi, ad esempio, ai fuorisede e agli expat. Dall’altro lato, il ‘ritorno a casa’ può assumere anche un significato più simbolico e figurato, rappresentando la ricerca ...