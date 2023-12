Concorso docenti 2023 | come affrontare la prova scritta? Le risposte alle vostre domande

In vista della Mobilità a.s. 2024 /25, i docenti interessati, in particolare gli assunti in ruolo e coloro che hanno ottenuto il trasferimento negli ... (orizzontescuola)

Dopo l'attesa pubblicazione dei due bandi con tutte le specifiche per accedere al2023, abbiamo fatto chiarezza rispondendo a diversi quesiti di utenti in procinto di compilare la domanda. Grazie al supporto dei sindacati e dei nostri esperti in normativa ...Dall'11 dicembre sono online sul portale unico del reclutamento i bandi per il prossimo2023 . VAI AI CORSI DI PREPARAZIONE ALCome si svolgeranno le prove Per partecipare a entrambi i concorsi, sia per scuola dell'infanzia e primaria sia per secondaria , ...Nuova opportunità di lavoro con il maxi concorso al Comune, sono infatti disponibili 222 assunzioni, di seguito dettagli e bando. Il Comune di Napoli ha recentemente pubblicato un nuovo bando per il ...Concorso Religione Cattolica: ecco in sintesi come si svolgerà e i correttivi richiesti dal sindacato Anief.