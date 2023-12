Concorsi per operatori ecologici ed autisti in Campania | requisiti e domanda

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Duepubblici peredlanciati dall’azienda Prima Vera Srl. Cosa sapere per candidarsi? Nuove opportunità di lavoro in territorio campano, per chi sta considerando l’idea di svolgere il lavoro di operatore ecologico o di guidatore di mezzi adibiti ai servizi pubblici. Infatti l’azienda Prima Vera Srl., che si occupa della gestione dei rifiuti presso il Comune di Torre Annunziata (NA) ha bandito due nuovimirati all’assunzione di spazzini epubblici in, si assumono spazzini e(InformazioneOggi)Coloro che passeranno le selezioni avranno la possibilità di firmare un contratto di lavoro a tempo indeterminato, perciò si tratta di opportunità sicuramente degne di ...

L’ Agenzia delle entrate rende noto che ha in programma di pubblicare nell’ anno 2023 e nel primo semestre 2024 i bandi di concorso per il ... (feedpress.me)

Scuola , al via i concorsi Pnrr per l’assunzione di oltre 30mila docenti : ecco il doppio bando . Al via i concorsi , con le nuove modalità previste dal ... (feedpress.me)

L’ Agenzia delle entrate rende noto che ha in programma di pubblicare nell’ anno 2023 e nel primo semestre 2024 i bandi di concorso per il ... (feedpress.me)

Scuola , al via i concorsi Pnrr per l’assunzione di oltre 30mila docenti : ecco il doppio bando . Al via i concorsi , con le nuove modalità previste dal ... (feedpress.me)

L’ Agenzia delle entrate rende noto che ha in programma di pubblicare nell’ anno 2023 e nel primo semestre 2024 i bandi di concorso per il ... (feedpress.me)

Domani, 15 novembre, le Organizzazioni sindacali sono convocatel'informativa sui nuoviche dovranno partire a novembre 2023. Più chestraordinari, però, paiono veri e propri ...VAI AI CORSI DI PREPARAZIONE AL CONCORSO Come si svolgeranno le provepartecipare a entrambi i, siascuola dell'infanzia e primaria siasecondaria , bisogna svolgere due prove: ...Arriva il via libera dalla Regione agli interventi finalizzati alla resilienza del quartiere Trappitello attraverso il miglioramento e il riordino delle reti tecnologiche in via Arancio, una zona dove ...L’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna ha indetto un concorso per addetti alle portinerie e si prevede la copertura a tempo indeterminato di 18 posti di lavoro, categoria B, posizione ...