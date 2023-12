Concerto di Natale in Vaticano 2023 | ospiti e scaletta | da Albano a Cocciante

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Ildiinè giunto alla sua 31esima edizione e, questa sera, sarà condotto da Federica Panicucci. La celebrazione andrà in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity dalle ore 21:20 e si terrà all’Auditorium della Conciliazione di Roma. Si tratta di uno spettacolo di solidarietà a cui, anche quest’anno, partecipa il fior fiore degli artisti italiani, che hanno risposto positivamente alla chiamata di Federica Panicucci. Di seguito lae glidella serata: Orietta Berti e Al Bano (con Alterisio Paoletti al pianoforte): BiancoRiccardo: Se stiamo insieme Giusy Ferreri: Happy Christmas (War is over) Orietta Berti: Io che amo solo te Fabio Rovazzi: Niente è per ...

Per la prima serata in tv, lunedì 25 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “ Stanotte a Parigi ”. Alberto Angela conduce gli spettatori alla ... (bergamonews)

Anche quest’anno non mancherà l’appuntamento con “Il Concerto di Natale in Vaticano ” che andrà quest’oggi 25 dicembre 2023 in prima serata, a ... (anticipazionitv)

"Abbiamo interrotto questoper chiedervi di fermarvi e osservare veramente. Questo non è undi gioia. Al contrario, l'umanità 'ha aperto le porte dell'inferno' come denunciato dal ...Ascolti tv, Elisa vince la Vigilia con ildiVigilia discoppiettante per Canale 5. Nella serata di ieri, 24 dicembre, Elisa - BuonAnche a Te ha ottenuto un a.m. di 2.330.000 spettatori pari al 19.5% di share ...Concerto di Natale in Vaticano 2023. Nella serata salgono sul palco artisti come Giusy Ferreri, Fabio Rovazzi, Marcella Bella e Alex Britti.La Liguria ha dimostrato una grande capacità di crescita. Chiudiamo un anno straordinario: gli occupati sono cresciuti come non accadeva da anni di quasi il 16% dal 2014, così come sono calati i Neet ...