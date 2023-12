Concerto di Natale in Vaticano 2023 in tv | torna il tradizionale appuntamento su Canale 5

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 25 dicembre 2023) In questi giorni di festa la musica è protagonista in tv: ecco che, quindi, questa sera, lunedì 25 dicembre, alle 21:35 su5 e su Mediaset Infinity va in onda ildiindelin tv, giunto alla 31esima edizione e con la conduzione, per il quinto anno consecutivo (e per la sesta volta in assoluto) di Federica Panicucci. Nell’incantata atmosfera natalizia dell’Auditorium della Conciliazione di Roma si esibiranno artisti di grande prestigio. Tra i molti, saliranno sul palco Christopher Cross, Joss Stone, Al Bano, Riccardo Cocciante, Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Alexia, Giusy Ferreri, Raiz, storica voce degli Almanegretta, Marcella Bella, Alex Britti, i Gemelli di ...