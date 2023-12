Concerto di Natale 2023 | tutto quello che c’è da sapere sull’evento in onda su Canale 5

(Di lunedì 25 dicembre 2023)di: anticipazioni, cast (ospiti e cantanti) e streaming Stasera, lunedì 25 dicembre, alle ore 21,30 su5 va inildi, il tradizionale appuntamento in Vaticano. La 31esima edizione, prodotta da Prime Time Promotions, andrà insulla rete ammiraglia di Mediaset con la conduzione di Federica Panicucci. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e cast (ospiti e cantanti) Qual è il cast (ospiti e cantanti) deldi? Nel cast ci sono artisti italiani come Riccardo Cocciante, Al Bano Carrisi, Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Alexia, Gemelli di Guidonia, Raiz, Matteo ...

In questi giorni di festa la musica è protagonista in tv: ecco che, quindi, questa sera, lunedì 25 dicembre 2023 , alle 21:35 su Canale 5 e su ... (ascoltitv)

Anche quest’anno non mancherà l’appuntamento con “Il Concerto di Natale in Vaticano ” che andrà quest’oggi 25 dicembre 2023 in prima serata, a ... (anticipazionitv)

Oggi, lunedì 25 dicembre 2023, in prima sera ta su Canale 5, Federica Panicucci conduce la 31° edizione del Concerto di Natale in Vaticano . (comingsoon)

Oggi, lunedì 25 dicembre 2023 , in prima serata su Canale 5 , Federica Panicucci conduce la 31° edizione deldiin Vaticano .diin Vaticano, stasera su Canale 5 Nell'incantata atmosfera natalizia dell'Auditorium della Conciliazione di Roma si esibiranno artisti di grande ...SULMONA. Un dono prezioso di musica ed emozioni per gli Abruzzesi: questo vuole essere deldi2023 all'Abbazia di Santo Spirito al Morrone. L'evento, ideato dalla Direzione regionale Musei Abruzzo, è frutto della collaborazione con l'associazione L'Aquila siamo noi e Rete8. ..."Abbiamo interrotto questo concerto per chiedervi di fermarvi e osservare veramente. Questo non è un Natale di gioia. Al contrario, l'umanità 'ha aperto le porte dell'inferno' come denunciato dal ...Due manifestanti di Ultima Generazione hanno interrotto la messa di Natale a Padova per leggere un messaggio contro il riscaldamento globale ...