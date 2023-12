Comunità S Egidio | 6 000 poveri nei pranzi delle Feste in Campania

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa stima è di oltre 6.000, coinvolti neidi Natale, nellee nelle distribuzioni per strada. A Napoli e inladi Sant’ggia a modo suo. La tradizione si perpetua in un grande impegno solidale. Un’urgenza dettata dai tempi, scanditi dall’aumento di povertà e solitudine. Non uno sforzo saltuario. Isono un rito simbolico, per celebrare un’amicizia che dura tutto l’anno. Il tempo delladi Sant’, la piccola “Onu di Trastevere”, è segnato dalle visite in carcere, in ospedale, in istituto. Così, in questo periodo, è la festa degli ultimi. Anziani soli, senza dimora, migranti, ...