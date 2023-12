Come Endrick sta diventando «il nuovo Pelé»

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Se non hai ancora visto i due gol direalizzati tra i ranghi del Palmeiras durante la splendida vittoria in rimonta per 4-3 contro i rivali al titolo del Botafogo, fai un favore a te stesso e guardali subito. Il primo è l'archetipo del gol "faccio tutto da solo" alla Messi, Maradona e Ronaldo Nazário. Il secondo è qualcosa di unico: controllare il pallone con la parte superiore dello stinco o quella inferiore del ginocchio, comunque sfruttando una zona della gamba appena scoperta a metà tra i due, farlo rimbalzare lontano dal difensore prima di scagliare una freccia nell'angolo in basso per realizzare il 3 a 2. Nella migliore tradizione di Dennis Bergkamp, è difficile capireabbia fatto. Il diciassettenne brasiliano è felice quando si parla del suo talento, del fatto che ha vinto due titoli della massima serie brasiliana in meno di una ...

