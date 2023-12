Come aprire un account su Threads

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Da anni, Giornalettismo parla dimolte della aziende che producono e sviluppano social network tendano a utilizzare un comportamento imitativo: guardano il mercato (non solo in termini di utenti-consumatori), analizzano i pro e i contro delle offerte create dalle aziende rivali, li fanno loro e danno vita a novità o piattaforme che si assomigliano tra loro. Ed è il caso – almeno per quel che riguarda le funzioni – del nuovo prodotto di casa Meta:, il gemello – di fatto – di quel che era Twitter (che oggi si chiama X). Un social che consente, esattamentela creatura ora nelle mani di Elon Musk, di scrivere messaggi testuali a mo’ di post e corredarli con foto, video, link e messaggi vocali. Nonostante queste somiglianze, da quando è arrivato anche in Italia, molti utenti hanno deciso di testare questo prodotto. In ...

