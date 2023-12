Colpi di motosega e frode | Lehmann finisce in tribunale | stangata da non credere

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Sotto l’albero di Natale Jensha trovato una maxi multa. Il motivo? Mettiamola così: è stato particolarmente ‘cattivo’. L’ex portiere tedesco, visto in Serie A nella poco fortunata parentesi al Milan, è stato condannato daldistrettuale di Starnberg al pagamento di 420.000 euro di multa per diversi reati penali commessi.diin un parcheggio I media tedeschi danno notizia di due episodi in particolare, avvenuti fra il 2021 e il 2022, che hanno fatto finire Jensnei guai. Il primo riguarda l’assalto alla casa di un vicino:sarebbe salito sul tetto della casa, armato di, danneggiando lo stabile. Il secondo episodio è relativo a unanel parcheggio dell’aeroporto di ...

Spero che Milei non si tagli il braccio con la. Domenica ha avuto il suo bagno di folla ... non prima di aver lasciato sul terreno 31 morti sotto idella polizia in tutto il Paese. Come ...Lo hanno fatto adi slogan e di tamburo per le principali strade di Buenos Aires prima di raggiungere la storica Plaza de Mayo , un luogo iconico, emblema della protesta delle Madri dei ...Jens Lehmann finisce in tribunale a causa di alcuni reati commessi tra il 2021 e il 2022: l'ex portiere tedesco dovrà pagare una maxi multa ...Il tribunale di Starnberg ha stabilito che l'ex portiere del Milan dovrà pagare 420.000 euro di multa per diversi reati penali commessi ...