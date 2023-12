Civitavecchia | “Natale per tutti” è un successo | donati beni di prima necessità e giocattoli

Domani, 24 dicembre il tuffo in mare sarà a Bogliasco mentre asulla spiaggia di Vesima a ...] Cronaca In Primo Piano Savona Nave Costa bloccata a: due sospetti casi di Coronavirus ......delle festività natalizie esprime a tutti i concittadini un sincero augurio di BUONE FELICE ...la gara del 16° Palio Marinaro dei "Tre Porti" tra gli equipaggi delle città di, ...ACCADDE OGGI – Quando inglesi e tedeschi fraternizzarono, fermando per un momento l'ostilità e la morte ilmamilio.it 'Terra di nessuno'. Nel corso della prima guerra mondiale (1914-1918, per l ...La città ha celebrato la tradizione ieri sera con le "Pastorelle" di Civitavecchia. Il centro, illuminato per le feste natalizie, ha accolto i cittadini tra i vicoli d ...