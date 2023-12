Civitavecchia | avviso pubblico per il sostegno delle famiglie con minori nello spettro autistico

Con determina del Comune di, è stato pubblicato l'pubblico per la concessione di contributi economici, a titolo di rimborso, per coprire in tutto o in parte i costi sostenuti dalle famiglie per il trasporto ...Possono beneficiare del sostegno i residenti nel territorio del Distretto 4.1 (, Santa ...contributi pubblici per sostenere le spese degli stessi interventi previsti dal presente. ...Finalmente un punto sul “Caso Del Lungo”. Dopo i vari botta e risposta tra la Nautilus e il pallanuotista del 7bello, si è arrivati ad una sentenza: per la società cara al presidente Braccini arriva s ...Civitavecchia, 19 dicembre 2023 – Con determina del Comune di Civitavecchia, è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la concessione di contributi economici, a titolo di rimborso, per coprire in tutto ...