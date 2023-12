Ciro Ferrara e il consiglio al Napoli per il nuovo allenatore

(Di lunedì 25 dicembre 2023) In questa stagione ilnon è riuscito ad entusiasmare i suoi tifosi. L’anno post Scudetto è stato un vero fallimento, con il presidente Aurelio De Laurentiis che è stato costretto ad esonerare Rudi Garcia e prendere Walter Mazzarri. Anche con l’ex mister azzurro, però, le cose non stanno andando nel verso giusto e il L'articolo

ha commentato spiegando che è chiaro che non è stato Colombo a decidere il risultato della partita ma che l'espulsione di Politano ha modificato gli equilibri della partita. L'ex ...... Rudi Garcianegli studi di Dazn ha commenta la sconfitta del Napoli contro la Roma e soprattuto se sia stato determinante il cambio in panchina da Garcia a Mazzarri "Il fatto che ...CIRO FERRARA E IL CONSIGLIO AD AURELIO DE LAURENTIIS PER LA PROSSIMA STAGIONE Ai microfoni di DAZN è intervenuto l’ex difensore di Juventus e Napoli, Ciro Ferrara, il quale ha rilasciato dichiarazioni ...L’ex difensore della Juve e del Napoli, Ciro Ferrara, si esprime così sul possibile esonero di Pioli al Milan e su Jovic Dagli studi di Dazn, Ciro Ferrara ha detto la sua in merito alle voci circolate ...