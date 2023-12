Cinque milioni di giovani che non studiano e non lavorano | il governo Meloni alla sfida dei Neet

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Sono oltre, i ragazzi tra i 15 e i 34 anni, che none non. Un numero rilevato dall’ISTAT che potrebbe peccare per eccesso, considerando la presenza ancora pervasiva del lavoro nero, specialmente al Sud. Tra questo grande esercito, alcune decine di migliaia percepiva il reddito di cittadinanza. E ancora si fatica a capire come sia stato possibile assegnare, senza alcun percorso di formazione, una misura assistenziale mensile a chi era nel pieno degli anni e avrebbe avuto la possibilità di lavorare. Dopo l’abolizione del rdc si apre una nuova fase Ilha sanato questa ingiustizia ma ora si apre una nuova fase, che parte da molte Regioni amministrate dal centrodestra, dall’AbruzzoCalabria, per ...