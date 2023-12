Chiede l' elemosina vestito da Babbo Natale e picchia una suora

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Altro che spirito natalizio. Un uomodaha aggredito con rabbia per due volte durante la messa unadella congregazione delle Canossiane. È successo nella giornata dia Schio, nel Vicentino. L'uomo è andato in escandescenza mentre faceva l'durante il...

Tempo di lettura: < 1 minutoAvevano in braccio un bambino di nemmeno 2 anni per chiedere l’elemosina . E’ quanto hanno scoperto gli agenti ... (anteprima24)

Una scena tutt'altro che natalizia si è verificata a Schio, nel Vicentino. Durante la messa, un uomo vestito con gli abiti della tradizione festiva, ha aggredito con rabbia per due volte durante la ...Questo ha portato problemi anche ai commercianti della zona, che si sono lamentati per la presenza costante di gente chel'. Alcuni fedeli sono stati avvicinati in orari notturni da ...Una scena tutt’altro che natalizia si è verificata a Schio, nel Vicentino. Durante la messa, un uomo vestito con gli abiti della tradizione festiva, ha aggredito con rabbia per due volte durante la ...Ad accendere i riflettori sulla vicenda è stato un sacerdote da sempre impegnato a sostegno dei poveri e degli indigenti ...