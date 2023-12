Chef Barbieri e gli spaghetti con le vongole | ‘rivolta’ su Instagram

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Pubblicato il 25 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Brunoe la ricetta per glialle: spunta il burro e i follower si accendono. Lo, in questo periodo in onda con Mastersu Sky, dal proprio profiloe dal proprio canale YouTube propone la ricetta per glialle. "Ragazzi ma quanto sono buoni glicon le? Per me è proprio uno di quei piatti a cui non si può proprio rinunciare. Con una spolverata di pan grattato e accompagnati da un bicchiere di vino bianco poi sono perfetti per le feste!", scrive lo. Il riferimento al pan grattato non convince tutti, ma alla fine viene accettato, tutto sommato, dalla platea. Ad accendere il ...