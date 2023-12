Che cos’è il facial balancing e perché TikTok ne è ossessionato?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Nell’ultimo anno o giù di lì, probabilmente avrete visto il termine “bilanciamento del viso”, o meglioovunque. L’hashtag #ha più di 57 milioni di visualizzazioni sue non solo. Il concetto è letteralmente ovunque: nei filtri dei social media che modificano l’aspetto per ottenere un look più simmetrico, nelle app che possono cambiare i tratti del viso nelle foto e nella vita reale. Sembra che tutti vogliano avere una mascella affilata, labbra piene e un viso più simmetrico, e il bilanciamento facciale permette di farlo. In fin dei conti quindi, di cosa si tratta? In sostanza, si tratta di “bilanciare” i lineamenti del viso con l’uso di sostanze iniettabili posizionate strategicamente. Più duraturo del massaggio facciale, ma meno permanente di un lifting, ...