Che cosa resterà dell’Europa se non ripenserà la narrazione che dà di sé?

Il secondo Congresso internazionale degli scrittori in difesa della cultura, che si svolse nel 1937 a Valencia, capitale della Repubblica spagnola dopo l'attacco delle truppe falangiste di Francisco Franco a Madrid, divenne noto come uno spettacolare atto culturale di opposizione al fascismo. Vi parteciparono più di cento scrittori da tutto il mondo. Il loro impegno in quello che chiamavano «umanesimo rivoluzionario e lotta per la dignità umana e la libertà dei popoli», merita di essere ricordato nel momento, storicamente simile, in cui ci troviamo oggi. Farlo potrebbe aiutarci a comprendere ...