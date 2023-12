C’è stata vita su Marte? Nuovi indizi dall’ultima scoperta della Nasa | «L’acqua scorreva così forte da trasportare rocce grandi come auto»

Tempo di lettura: < 1 minutoMezzala, esterno o trequartista, c’è un giocatore a cui Matteo Andreoletti non rinuncia mai: Nermin Karic . Il ... (anteprima24)

Nicolas Viola , centrocampista del Cagliari , ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club in vista della sfida contro l’Hellas ... (calcionews24)

Questo sarà il terzo Natale con il contratto scaduto per milioni di lavoratori dei servizi – oltre cinque – in attesa del rinnovo da più di tre ... (lanotiziagiornale)

C'è chi addirittura grida ad un miracolo! Questa sicuramente sarebbela notizia che sarebbe apparsa e avrebbe fatto il giro del web, se fosse avvenuta per davvero ai giorni nostri. Tuttavia, la ..."El Pelado" ha già comunicato da diverso tempo al suo presidente Daniel Passarella che quella sarebbela sua ultima stagione in pantaloncini corti. Ha quasi 38 anni e di chilometri in una ...