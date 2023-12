CdS – vuole Buchanan già per il Verona

(Di lunedì 25 dicembre 2023) 2023-12-25 19:21:51 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere: Per la Befana, quando è in programma la sfida con il. Oppure, al più tardi, entro il 13 gennaio, quando l’Inter sarà di scena in casa del Monza. Insomma, Marotta, Ausilio e Baccin non vogliono andare per le lunghe con l’operazione. Almeno nei loro piani, deve essere chiusa nella prima metà del mese. Del resto, aggiungere un esterno è ormai una priorità assoluta, tenuto conto che ieri, contro il Lecce, ce n’erano fuori addirittura tre: Cuadrado, Dumfries e Dimarco. E Pavard, entrato nel finale, si è piazzato proprio largo a destra. Buona parte dell’affare, comunque, è già stata impostata. Tanto per cominciare, il canadese ha già detto sì al club nerazzurro. È pronto a fare il salto in una big europea e sta ...

Si complica la situazione Tiago Djalò. Nonostante l’Inter lo avesse in pugno per prelevarlo a zero in estate, ora il Lille chiede soldi per ... (inter-news)

... con Israele che nonle mani legate sulla prosecuzione delle operazioni militari nella Striscia, gli americani non gli hanno tolto le castagne dal fuoco quasi sempre fatto con veti in. ......"per la loro ferma posizione di essere a fianco di Israele" e per aver "criticato aspramente il... Israele nonun futuro per i palestinesi in Palestina e per questo bombarda case, scuole e ...Il Corriere dello Sport scrive a proposito di Roma-Napoli: "Il Napoli esce a pezzi. Nella testa prima che nelle gambe. Perché si può anche fare il 68 per ...Dal possibile rinnovo di contratto saltato di Denzel Dumfries a quelli già pronti di altri tre calciatori. Il punto del Corriere dello Sport sull’Inter. RISCHIO RINNOVO – La parentesi invernale di ...