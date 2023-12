Caviale | l' oro nero italiano

Leggi su panorama

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Molti pensano che ilsia una specialità russa e che da lì debba provenire. Invece, le migliori uova di storione arrivano da Lombardia, Piemonte e Veneto e sono esportate in tutto il mondo. Guida ai marchi d’eccellenza e a come degustare questa preziosa delizia gourmet. In principio fu lo spaghetto freddo con scalogno,, erba cipollina. Piatto di Gualtiero Marchesi, mitico come il risotto giallo con foglia d’oro edibile. Era il 1985, il Maestro Marchesi strattonava con questi colpi di genio un ambiente culinario nazionale dove presunzione e provincialismo andavano fieramente a braccetto. Da allora è cambiato il mondo, Marchesi non c’è più, ma il suo spaghetto alè ancora ripetuto, interpretato da chef di fama, apprezzato dai commensali. Che si stupiscono quando scoprono ciò che non tutti sanno: quell’oro ...