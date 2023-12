Carona | impianti di risalita venduti al Comune

(Di lunedì 25 dicembre 2023). “Comunichiamo che ildie Sviluppo Monte Poieto srl, a seguito dei positivi incontri tra i rispettivi rappresentanti Aldo Ruffini e Stefano Dentella, hanno condiviso e definito i termini per la vendita aldideglisciistici Alpe Soliva, Conca Nevosa, Valgussera, accessori compresi,di innevamento ed i relativi terreni di pertinenza”. Con questo comunicato congiunto di domenica 24 dicembre Aldo Ruffini, sindaco di, e Stefano Dentella di Sviluppo Monte Poieto, hanno comunicato la vendita deglidial. Un primo passo prima di avviare l’iter burocratico per le approvazioni da parte della Giunta Comunale e del Consiglio ...

L'intesa per Alpe Soliva, Conca Nevosa, Valgussera. Ora il passaggio in giunta e consiglio comunale per definire l'iter ...E pensare che già a novembre 2019 il Comune di Carona, con la giunta dell’allora sindaco Giancarlo Pedretti, si era mosso per l’acquisto degli impianti sciistici della ex Brembo Super Ski, annunciando ...