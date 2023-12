Caro Valditara | ecco come scippare la scuola alla sinistra | bisogna chiuderla

(Di lunedì 25 dicembre 2023) La differenza tra un ministro delladi centrodestra e un ministro di centroè praticamente irrilevante. Diciamo che se non è zuppa è pan bagnato. Questo governo di centrodestra sullaaveva tutta l’aria e l’intenzione di produrre delle novità, se non proprio una rivoluzione. Ma tutte le novità si sono limitate semplicemente al cambio del nome del ministero, che oggi si chiama Ministero dell’Istruzione e del Merito. Ossia la classica riforma nominalistica, ovvero cambiare le parole piuttosto che le cose. La rivoluzione del centrodestra è né più né meno che il governo dellada parte del centro. Ne è testimonianza, ad esempio, l’idea di dover introdurre sempre delle nuove materie o dei nuovi insegnamenti,il caso della misteriosa educazione alle ...

