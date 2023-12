Caressa | «Arnautovic non sta giocando bene | però impegno»

Leggi su inter-news

si esprime su, che nell'ultima partita ha realizzato un assist per la rete di Barella. L'austriaco deve fare progressi. CITAZIONE ? Sul suo canale YouTube, Fabioha citato due interisti nella sua top 11 della diciassettesima giornata: «Barella continua a segnare, merita una citazione anche, che nonostante non abbia ancora segnato, sta salendo di rendimento. Anche se non ha giocato, si è salvato col colpo di tacco e si sta impegnando per aiutare la squadra».