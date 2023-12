Capodanno | rischio terrorismo | controlli serrati nelle città

Leggi su ildifforme

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Con ilalle porte sale la preoccupazione delle forze dell’ordine e del Viminale. Gli episodi terroristici avvenutiscorse settimane in Europa hanno allarmato le autorità per la sicurezza dei cittadini.: le misure di prevenzione La notte di San Silvestro è l’occasione per festeggiare insieme amici, parenti la fine dell’anno e l’inizio del L'articolo proviene da Il Difforme.