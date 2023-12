Capodanno 2024 libera il primo Topolino dal copyright

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Le prime versioni die Minnie sono finalmente libere dal: in una scadenza altamente simbolica, i popolari personaggi apparsi nel cartone del 1928 Steamboat Willie perderanno perla protezione delle leggi sul diritto d'autore con la conseguenza che potranno essere adattati a piacimento. La stessa sorte toccherà a opere uscite in quello stesso anno come i romanzi Niente...

Cagliari festeggerà l’arrivo dell’anno nuovo con un concerto di Marco Mengoni , sul palco della Fiera, in Via Armando Diaz 211, a partire dalle ore ... (cultweb)

Non appena arriva il 1° gennaio, non si può fare a meno di pensare ai propositi per l’anno che verrà. Di solito, questo significa fissare sempre gli ... (periodicodaily)

Tutti i prefetti d’ Italia vengono invitati a pianificare idonei dispositivi di sicurezza in occasione della notte di Capodanno . "Soprattutto in ... (tg24.sky)

Roma, 22 dicembre 2023 – Capodanno si avvicina, ma le tradizionali feste in piazza per il 2024 sono a rischio terrorismo . In una circolare firmata ... (ilfaroonline)

in Piazza Garibaldi, dalle 22.30 alle 2.30. Ingresso gratuito Operetta "Al Cavallino bianco": Teatro Regio, via Garibaldi 16/A, ore 21, biglietti da 35 a 70 euro. Per informazioni: Tel....PUBBLICO - IL GIORNO 31 DICEMBRE 2023 DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 04.00 DEL GIORNO 01/01/Via ... MAYR A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' >> Il programma della manifestazione delin centro ...Tra questi appunto Capodanno e il lunedì dell’angelo ... Ponte assicurato quello dei Natale 2024 che tra vigilia e fine settimana probabilmente manderà in ferie lavoratori e alunni già alla fine della ...Meteo Capodanno 2024: saccatura con goccia fredda verso il Mediterraneo e possibile maltempo in Italia con temperature in diminuzione, torna la neve ...