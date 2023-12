Cameron Diaz rivela | “Per me è normale che una coppia dorma separata”

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezionesconvolge tutti e suggerisce di normalizzare l’idea di avere camere da letto separate per le coppie. L’attrice ha dichiarato ciò in una puntata del podcast Lipstick on the Rim affermando che il concetto si estende anche alle abitazioni, con l’idea di avere case separate per ciascun partner e una casa comune per la famiglia. In questa visione, ogni partner avrebbe la propria stanza e lapoi avrebbe l’occasione di riunirsi in una camera da letto centrale per trascorrere del tempo insieme.sull’amica ...