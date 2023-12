Calendario United Cup 2024 tennis | programma | orari giornalieri | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Scatterà venerdì 29 dicembre 2023 e si concluderà domenica 7 gennaiola seconda edizione dellaCupdi: quest’anno la manifestazione si disputerà in sole due città contro le tre dello scorso anno. Incontri inalla Rac Arena di Perth ed alla Ken Rosewall di Sydney: la competizione vedrà 18 squadre al via, divise in 6 gironi da tre, e le migliori 8 avranno accesso ai quarti di finale. Si qualificheranno ai quarti di finale le prime di ciascun raggruppamento e la migliore seconda di ciascuna delle due città in cui si giocheranno i match, ovvero Perth e Sydney: saranno in palio un massimo di 500 punti in palio per i ranking ATP e WTA. Ogni sfida sarà composta due match di singolare (uno maschile ed uno femminile) ed un doppio misto, mentre nella prima edizione si giocavano ...