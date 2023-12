Calendario sci alpino | orari Bormio e Lienz | programma | tv | streaming | gare 28-29 dicembre

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Non c’è un attimo di respiro per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci, che dopo le prime settimane di cancellazioni ora è finalmente entrata nel vivo. Dopo i tre giorni di pausa natalizia, in cui gli sciatori di certo non si saranno abbuffati eccessivamente, è già tempo di pensare alleche chiuderanno l’anno solare: per i maschi è il momento di due appuntamenti di velocità a, le ragazze saranno impegnate nelle discipline tecniche a(Austria). Arriva un altro dei grandi classici per chiudere due settimane e mezzo diin Italia per quanto riguarda il settore maschile. Si va “a casa” di Dominik Paris, sull’iconica Stelvio di, una delle piste più tecniche e difficili dell’intera stagione per gli uomini jet. Il 2026 si avvicina sempre di più, e questo sarà ...