Calendario Mondiale MotoGP 2024 | programma | tutti i GP | orari di prove libere | qualifiche e gare

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Siamo ai titoli di coda del 2023 e si guarda a quello che accadrà l’anno venturo, così vicino. Il pensiero va al Motoche si preannuncia accattivante e per piloti e team assai logorante. Il, infatti, prevede ilpiù corposo di sempre: 22 tappe, una in più rispetto al 2023. Il primo round sotto le luci del Qatar il 10 marzo, la chiusura a Valencia il 17 novembre, sul circuito Ricardo Tormo. Non sarà semplice per i piloti, dovendo gestire ogni fine-settimana la presenza della Sprint Race, in riferimento alla classe regina. Francesco Bagnaia andrà a caccia del terzo titolo, dovendosi guardare però da rivale molto qualificati, che avranno a disposizione una Ducati. Grande curiosità per questo c’è sul conto di Marc Marquez, che concorrerà al titolo in sella alla Rossa del Team Gresini. Lusail tornerà a recitare il ...