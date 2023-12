Calendario Mondiale F1 2024 | programma | tutti i GP | orari di prove libere | qualifiche e gare

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Il 2023 sta per chiudersi e proiettiamoci a quel che accadrà. Ildeldi F1è ben noto. 24 GP attendono i piloti e i team reduci da un campionato dominato dall’olandese Max Verstappen e dalla Red Bull. La Ferrari si augura di avere a propria disposizione una vettura adeguata per lottare per l’iride, che manca dal 2007, se parliamo di titolo piloti, mentre l’ultimocostruttori per la Rossa risale al 2008. Il tutto prenderà il via di sabati. Il 2 marzo andrà in scena il Gran Premio del Bahrain. Motivo di questa novità? Non far collidere il GP di Arabia Saudita con l’inizio del Ramadan (10 marzo). Dunqu a Jeddah tutto anticipato di 24 ore. Siccome i due appuntamenti mediorientali sono in modalità double header, a Sakhir hanno dovuto adeguarsi e anticipare a loro volta di un giorno il ...