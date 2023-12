Calcolo assegno di inclusione | cambia rispetto a RdC? Differenze

(Di lunedì 25 dicembre 2023)di: a partire da gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza scomparirà del tutto. Buona parte dei beneficiari, però, comincerà a ricevere un nuovo sussidio, appunto, l’Adi. I due sostegni d’altra parte non si sovrappongono completamente, soprattutto, per quanto riguarda ildell’importo. Ecco quali sono leprincipali a questo proposito.di: cosadi: dal primo gennaio 2024 non esisterà più il Reddito di cittadinanza che, però, verrà sostituito da un nuovo sussidio, l’Adi. Nonno poi molto i requisiti ...

...di una soluzione vantaggiosa per accedere in anticipo alla pensione ed aumentarne anche l'. ... L'opzione agevolata è accessibile solo scegliendo una pensione coninteramente contributivo. ...Il primo è quello derivante daldell'con il metodo contributivo, invece che con quello misto, con conseguente riduzione permanente dell'importo per la maggior parte dei pensionandi. L'...Le novità ridurranno l’uso dei canali alternativi alla pensione di vecchiaia e a quella anticipata ordinaria. Coinvolte 32mila persone ...Per il calcolo del trattamento di fine rapporto trova infatti applicazione ... propria volontà di conferire a titolo di contribuzione il TFR maturando (cosiddetto assegno esplicito).Tale scelta è ...