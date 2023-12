Calciomercato Milan – Via Krunic? Cifre e impatto a bilancio

Commenta per primo L'Osservatorio Calcio CIES ha elencato i migliori giocatori, ruolo per ruolo, di questo 2023. La votazione è espressa su base 100 e il punteggio è stato calcolato dal numero di ...Commenta per primo Malick Thiaw non è a disposizione di Stefano Pioli , a causa dell'infortunio rimediato nel match di Champions League contro il Borussia Dortmund a San Siro: il difensore centrale ...La Roma continua a pensare a Leonardo Bonucci per il mercato di gennaio e secondo quanto riportato dalla versione online del Corriere dello Sport, il giocatore attende ...Ora sulle tracce del giocatore ci sono già parecchi top club. In Italia Napoli e Milan su tutti. Ma c'è sempre l'ombra del Bayern Monaco ...