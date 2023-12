Calciomercato Milan – Ceccarini | “David il sogno In difesa…”

Commenta per primo Cresce l'ipotesi Nordi Mukiele per il, visto l'infortunio di Tomori e l'mergenza totale in difesa. Lo riporta Tuttosport .... via libera per GuirassyUn ostacolo notevole per Inter e, che potrebbero vedersi soffiare il talentuoso attaccante olandese. Serhou Guirassy con Silas Katompa Mvumpa (LaPresse) -Il calciomercato di gennaio si avvicina a grandi passi, il Napoli dovrà necessariamente rinforzare l'organico a disposizione di Walter Mazzarri. Alfredo Pedullà, tramite il proprio sito, ha riportato ...Sta per concludersi il mese di dicembre, il che significa che si avvicina inesorabilmente il calciomercato invernale. Situazione delicata in casa Milan, dove bisogna far fronte ai tanti infortuni che ...