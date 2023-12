Calciomercato Juventus | due acquisti per ricostruire il centrocampo

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Lottare concretamente per vincere lo scudetto contro un’Inter che sembra più attrezzata. Tornare a disputare la prossima Champions League, almeno da quanto visto in questa prima parte di stagione, sembra essere una sorta di formalità, con la formazione di Massimiliano Allegri che si è issata alle spalle delle rivali tenendo a non troppa distanza il primato in mano, per adesso, ai nerazzurri. Niente male, ovviamente, per una società che può focalizzarsi semplicemente sugli incontri all’interno dei nostri confini nazionali dopo l’esclusione delle coppe patita (non troppo con dispiacere) nella passata stagione. Come si potrà migliorare la rosa in vista del prossimo futuro diventando, nuovamente, una delle favorite assolute per il trono italiano? A gennaio si farà poco, viste le poche competizioni disputate, ma Cristiano Giuntoli starebbe già scaldando i motori del ...

Commenta per primo Il Bologna dovrà presto fronteggiare numerose offerte per Lewis Ferguson che con le sue prestazioni sta trascinando i rossoblù in questo campionato. In Italia Lazio esono i due club più interessati, ma la richiesta della dirigenza emiliana non scende sotto quota 25 - 30 milioni di euro.Commenta per primo Tutti vogliono Claudio Echeverri . In Italia è laad aver messo nel mirino il fantasista classe 2006 del River Plate , ma su di lui c'è già la fortissima concorrenza di Chelsea e Manchester City. Secondo Olé in Argentina i Millionarios non ...Cambiaso, Gatti e McKennie hanno saputo cogliere al meglio le occasioni per guadagnarsi la Juve. E ora Max non può più fare a meno di loro ...Le sue parole su Roma-Napoli: "Lo spirito della partita non è stato bello, l'arbitro non è stato aiutato dai giocatori" ...