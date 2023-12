Buone feste dall’Asvis

(Di lunedì 25 dicembre 2023) L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile augura a tutte e tutti un sereno Natale e un felice anno nuovo. Vi lasciamo un piccolo dono per ricordare di portare la sostenibilità anche in questi giorni di festa e regalarvi un sorriso. ASviS – Video Istituzionale Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 – Buon Natale! L'articolo proviene da Ildenaro.it.

