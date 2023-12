Buon Natale Topolino 1932 Topolino nella Grande Depressione

Esordisce con gli auguri: "Cari fratelli e sorelle,! Lo sguardo e il cuore dei cristiani di tutto il mondo sono rivolti a Betlemme; lì, dove in questi giorni regnano dolore e silenzio, è ...amore mio. Ti amo immensamente". Marta Fascina, deputata di Forza Italia, sul proprio profilo Instagram pubblica un messaggio per Silvio Berlusconi nel giorno di. L'ex presidente ...Arrivano gli auguri di Tiziano Ferro su Instagram per Natale ma questo anno non sono in musica. «So che vi aspettavate il karaoke ma questo è stato un anno un ...«Buon Natale amore mio. Ti amo immensamente». Così Marta Fascina, postando una foto su Instagram, ricorda Silvio Berlusconi. Nel post, alla fine della frase, spunta un ...