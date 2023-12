Buon Natale 2023 | le frasi da mandare ad amici e parenti per gli auguri

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Vi hanno mandato un messaggio didie volete rispondere conad effetto ma non avete fantasia? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Qui di seguito trovate un elenco diadatte per i vostridi: La magia di questi freddi giorni natalizi è sempre spettacolare, spero di riscaldarvi con il mio calorosoo… Il tuo cuore è pieno di desideri e sogni che riempiono la tua vita e la rendono speciale. Possa la nascita di Gesù bambino avverare tutti i tuoi sogni. Tanticon il cuore!! Con la speranza di rivederci presto, tantiamico mio! Ti auguro un periodo natalizio ...

